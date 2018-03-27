إصابة خفير ومجند من قوات تأمين الانتخابات ببنى سويف

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أصيب خفير ومجند من قوات التأمين بلجنتين انتخابيتن ببني سويف بمغص كلوي وتم نقلهما إلى مستشفيي الجامعة والواسطى المركزي لتلقي العلاج.

 وكان الخفير النظامي المسئول عن لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبده شعر بآلام حادة بالبطن ومغص كلوي وتم نقله إلى المستشفى الجامعى فيما شعر المجند إسلام يحيى عبدالوراث 23 سنة بمغص كلوي أثناء وقوفه في لجنة مدرسة اليعقوب بقرية ابويط بمركز الواسطى وتم نقله إلى مستشفى المركزي لإجراء الإسعافات الأولية له

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