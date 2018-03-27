مشاجرة بالأسلحة على بيع المخدرات فى المرج

27 مارس 2018 - 11:44 ص

أطلق مسجلون خطر النار على 3 عاطلين بسبب الصراع بينهم على بيع المخدرات فى المرج.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من تجار المخدرات، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات عن أن مشاجرة نشبت بين عدد من المسجلين بسبب بيع المخدرات، تبادلوا خلالها إطلاق النار، ما أدى لإصابة 3 منهم بطلقات نارية، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.