بالصور.. المشاط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

27 مارس 2018 - 11:59 ص

أدلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بصوتها في الانتخابات الرئاسية في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة أحمد لطفي السيد بالمنيل.

وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية وقالت إن الإقبال الذي رأته من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الصباح يعطي رسالة للعالم أن المصريين حريصون على رسم مستقبلهم بأيديهم، وأشادت الوزيرة بنزول المرأة للإدلاء بصوتها مؤكدة على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في بناء المستقبل.