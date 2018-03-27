رسميًا.. مساعٍ أمريكية لإنهاء أزمة سد النهضة

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يزور وفد من الولايات المتحدة الأمريكية السودان ومصر ولإثيوبيا بقيادة "إيريك ستروماير"، الذي بحث أمس الإثنين، في أولى محطاته بالخرطوم، قضية سد النهضة الإثيوبي، للتعرف على الموقف السوداني، ونزع فتيل تشدد نظام الرئيس "عمر البشير" ضد القاهرة في محاولة منه لحل أزمة السد وإنهاء الخلاف بين الدول الثلاث المتشاحنة في هذه الأزمة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السودانية، فإن جولة الوفد الأمريكي تشمل السودان، مصر، وإثيوبيا؛ بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة؛ من أجل تكوين نظرة محايدة.

وأضاف البيان، أن الجولة التي تستمر يومين، تهدف إلى تقديم المساعدات اللازمة التي تؤدي إلى خلق أرضية مشتركة تساعد على الوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.

وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، موقف السودان الداعم للحوار البنّاء بين إثيوبيا ومصر، للوصول إلى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية السد.

وأكد أن التوافق بين الدول الثلاث سينعكس إيجابا على عملية الاستقرار في المنطقة.

وتستمر زيارة الوفد الأمريكي للخرطوم لمدة يومين يلتقي خلالها بعدد من المسئولين في الحكومة.


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