معدن المصريين يظهر في الشدة.. ونحتاج مشاركة أكبر

27 مارس 2018 - 01:32 م

وجه الفريق محمد حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة، التحية إلى المصريين لمشاركتهم الانتخابية باليوم الأول للانتخاب، معقبًا: "مش جديد على المصريين، ومعدنهم الأصيل بيظهر وقت الشدة، ونحتاج لمشاركة أكبر، حتى تستقر مصر بصورة أكبر".

وأضاف حجازي خلال لقاء خاص بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بفضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، مصر تحتاج إلى مشاركة كل المصريين في الانتخابات الرئاسية، حتى يرى العالم صورة مشرفة عن مصر.

واستكمل حواره مخاطبًا المصريين: "إخواتنا وأولادنا بيأدوا واجبهم في سيناء، وعلى باقي المصريين أن يقوموا بواجبهم"، لافتًا إلى أن المصريين يشعرون بحالة حب لبلدهم، متوقعًا أن تكون نسبة الإقبال أكبر خلال الفترة المتبقية من الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط تكثيف أمني.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.