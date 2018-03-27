مذيعة إكسترا نيوز: "اوعوا الماتش ينسيكم التصويت"

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أسماء مصطفى

المنتخب المصرى

مبارة

مذيعة اكستر نيوز

التصويت الانتخابي

علقت الإعلامية أسماء مصطفى على المباراتين الوديتين اللتين ينتظرهما المصريون اليوم الثلاثاء، بين المنتخب المصري ونظيره اليوناني، وكذلك بين النادي الأهلي وفريق الفجيرة بالإمارات.

وقالت "مصطفى" خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج هذا الصباح"، الذي تقدمه عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن المباريات لا يجب أن تشغلنا عن الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا، والتي تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

ووجهت مقدمة "هذا الصباح" النصائح للمواطنين الراغبين في متابعة مباريتي اليوم، بشأن التوفيق بين الانتخاب ومتابعة الكرة، مطالبةً إياهم بالتوجه للاقتراع قبل موعد مباراة المنتخب التي تقام في الثامنة مساءً، ةذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الخاصة بهم، لأن اللجان سيتم إغلاقها في التاسعة مساءً.

أما مباراة الأهلي التي تقام في الرابعة عصرًا، فأوضحت أن يمكن لمن لديهم إجازات اليوم، أن ينتخبوا قبل موعد المباراة أو بعدها، ومن يعملون اليوم، يمكنهم التوجه للانتخاب في وقت الراحة والذي عادةً ما يكون قبل الثالثة ظهرًا.

اختتمت "أسماء" حديثها بقولها: "اوعوا الماتش ينسيكم التصويت، أنا مع الكورة جدًا وبشجع المنتخب دايمًا، لكن بلدي بتنتخب لازم يكون في توازن، التصويت مش هياخد منك ربع ساعة".


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