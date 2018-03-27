مكبرات المساجد في المنيا: "حى على الانتخابات"

27 مارس 2018 - 02:02 م

لم تكتف حملة دعم السيسى للتصويت فى الانتخابات على المؤتمرات والمبادرات بل استحدثت وسائل حديثة أبرزها طلاب المدارس الفنية الذين تم توظيفهم خلال الأيام الأخيرة حتى اليوم فى تنظيم المسيرات والهتافات الداعية للتصويت بل امتدت الى استخدام المساجد وسيارات حشد الناخبين كوسيلة للدعية لحث المواطنين على المشاركة

فقد انطلقت منذ قليل مسيرة طلابية تقدمها كل من اللواء شادى أبو العلاء عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا ومحمد عزب وكبل وزارة التربية والتعليم تحيطها سيارات الاسعاف والشرطة لتأمين المسيرة التى انطلقت بحى كفر المنصورة غرب مدينة المنيا وجابت عددا من الشوارع رافعين صور الرئيس السيسى ولافتات تحث الموطنين على النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية ليومها الثانى