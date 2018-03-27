صحف شهيرة تحث المواطنين على المشاركة بـ"الرئاسية"

27 مارس 2018 - 02:08 م

كشف الكاتب الصحفي إيهاب الزلاقي، عن رسائل "هاتفية" تصل من الصحف للمواطنين تحثهم علي النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر أرقام هواتفهم.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة تويتر، قائلًا، :"رسائل من الخدمات الإخبارية للأهرام واليوم السابع تحث المواطنين على النزول للتصويت".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تخطو يومها الثاني اليوم، وسط دعوات كثيرة من الدولة للناخبين كي يحتشدوا امام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وينافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغذ.