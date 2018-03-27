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المستشارة تهاني الجبالي

دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

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الجبالي لـ"المصريون"..

دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

الحياة السياسية

المستشارة تهاني الجبالي
المستشارة تهاني الجبالي

محمد الخرو

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الدستور

السيسي

تهاني الجبالي

التجربة الصينية

خرجت مجددا دعوات سياسية تطالب بتمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك بعد إعلان موافقة البرلمان الصيني، على التعديلات الدستورية، التي من شأنه السماح للرئيس "شي جين بينج"، من البقاء في الحكم مدى الحياة، وإلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الدستور المصري به آلية لتعديل بعض مواده لكن ليس بمجرد تقدم أي شخص بمذكرة للتعديل يتم هذا وأقصد أن الدعوات الفردية والشخصية ملك لأصحابها وليست عامة علي الشعب المصري ليتم بها التعديل الدستوري.

وأضافت "الجبالي" في تصريح لـ"المصريون": وعندما يتم طرح التعديل بشأن تمديد فترة الرئاسة رسميا يمكننا الحديث عنه لكن ان يتقدم نائب او قيادي لمجلس النواب بالتعديل ونتناول الأمر باهتمام بالغ هذا شئ غير جيد على الإطلاق ولا يجب أن يحظى باهتمامنا إلا في حالة طرح الأمر بشكل رسمي.

وقالت: " الدستور المصري مرن، وبه آلية لتعديله منصوص عليها داخل الدستور، كما أن الدساتير المرنة تأتى في المراحل الانتقالية، لافتة إلى أن صاحب المقترح لم يقرأ الدستور، لأن مد فترة الرئاسة من 4 سنوات لـ6 سنوات لن تطبق على الرئيس الحالي، إنما ستطبق على الرئيس القادم، ولابد من توضيح سبب تلك المطالب.

واختتمت "الجبالي" قائلة: "لدينا نص انتقالي بالدستور يمنع تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية، وحدث ذلك أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم يستفد بها، إنما استفاد منها الرئيس مبارك، ولابد من دراسة الأمر من خلال منظومة متكاملة لترتيبات تناسب الظرف التاريخي الذي تتعرض له الدولة، فعلى سبيل المثال الدستور غيَّر مدة الرئاسة لـ4سنوات، والبرلمان لـ5 سنوات فى حين أن جميع دول العالم مدة الرئاسة تطابق مدة البرلمان، ولابد من وجود رؤية حول النصوص التى شكلت أعباءً على المرحلة التأسيسية منذ 2015 حتى الآن.

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