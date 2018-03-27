دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

27 مارس 2018 - 02:28 م

خرجت مجددا دعوات سياسية تطالب بتمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك بعد إعلان موافقة البرلمان الصيني، على التعديلات الدستورية، التي من شأنه السماح للرئيس "شي جين بينج"، من البقاء في الحكم مدى الحياة، وإلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الدستور المصري به آلية لتعديل بعض مواده لكن ليس بمجرد تقدم أي شخص بمذكرة للتعديل يتم هذا وأقصد أن الدعوات الفردية والشخصية ملك لأصحابها وليست عامة علي الشعب المصري ليتم بها التعديل الدستوري.

وأضافت "الجبالي" في تصريح لـ"المصريون": وعندما يتم طرح التعديل بشأن تمديد فترة الرئاسة رسميا يمكننا الحديث عنه لكن ان يتقدم نائب او قيادي لمجلس النواب بالتعديل ونتناول الأمر باهتمام بالغ هذا شئ غير جيد على الإطلاق ولا يجب أن يحظى باهتمامنا إلا في حالة طرح الأمر بشكل رسمي.

وقالت: " الدستور المصري مرن، وبه آلية لتعديله منصوص عليها داخل الدستور، كما أن الدساتير المرنة تأتى في المراحل الانتقالية، لافتة إلى أن صاحب المقترح لم يقرأ الدستور، لأن مد فترة الرئاسة من 4 سنوات لـ6 سنوات لن تطبق على الرئيس الحالي، إنما ستطبق على الرئيس القادم، ولابد من توضيح سبب تلك المطالب.