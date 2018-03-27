أخذت شيئًا من حماتك المتوفاة في المنام خير لك

27 مارس 2018 - 03:10 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت حماتي المتوفاة أعطتني حاجة. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخذ الحى من الميت أفضل من أخذ الميت من الحى ولكن ليس ذلك على الإطلاق.

فإذا أعطتك شيئًا من محبوبات الدنيا فهو خيرالك من حيث لا تحتسبى، وإذا أعطتك ما تكرهى كالهوام واللوادغ مثلا فليس ذلك بمحمود، وإذا أخذت منك ما تكرهى فهو زوال هم وغم.

فأخذك أنت وأولادك من حماتك رحمها الله شيئا من محبوبات الدنيا بشرى لكم بالخير والفرحة وزيادة الرزق، و كانت حماتك أعطتك شيئاً من المأكل والمشرب و أكلتى منه فهو خيرالكم ومنفعة، وإن أعطتك شيئًا من متاع الدنيا فهو حصول خير وتحقيق أمنية، وإن كانت ملابس جديدة أو مغسولة فذلك علو قدر وزيادة غنى.

وإن كان شيئًا من القرآن أو كتب الفقه أو ماشابه ذلك يدل على حصول توفيق فى الطاعات، ومن استفاد من الميت علما فإنه يصيب صلاحًا في دينه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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