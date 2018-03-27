لافتة عائلة مؤيدة لـ"الرئيس" تثير الجدل

حنان حمدتو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" صورة لافتة لأحد مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية وتحمل نوعا من الفكاهة.
وكتب على اللافتة "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون ويبايعون بكل الحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والجيش المصرى درع الوطن وسيفه".
وجاءت تعليقات النشطاء باعثة للسخرية فقال أحمد الشرقاوى "بيبلغوا عن اخوهم".
وأضاف محمد طه "أنا قريتها بمعنى تانى خالص".
وتابعت كوثر مصطفى: مش لدرجة أنك تكتبها وتذل أخوك".
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