» "الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

27 مارس 2018 - 03:31 م

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليس مكسبا سوى لمن لا يريد الخير للوطن، لافتا إلى أن الديمقراطية تقول أننا لابد أن نشارك بايجابية لنقف أمام كل من يشكك في ديمقراطية الدولة.

وتمنى "الشريف" خلال كلمته بالمؤتمر الذي يعقده الهيئة أن يسير اليومين الثانى والثالث من الانتخابات مثل اليوم الأول، حيث اصطفاف الناخبون فى الطوابير امام اللجان الانتخابية.

وبدأت اليوم فعاليات المؤتمر لإعلان أحداث اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.