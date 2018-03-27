حقيقة مد التصويت في«الرئاسية» ليوم الخميس

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المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

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مد التصويت

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة معنية بإعلان نتائج الانتخابات في نهاية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم تعلن أو تتخذ قرارًا بمد التصويت حتى يوم الخميس، مشيرًا أن عملية التصويت ما زالت مستمرة، واستمرارا للتواصل من خلال غرفة العمليات لم تكن هناك شكاوى تعوق عميلة التصويت، إلا بعض الشكاوى من المواطنين حول الاستعلام عن مكان اللجان، ويتم التعامل معها فورا.

وتابع: «هناك اصطناع قرار منسوب للهيئة بمدة التصويت ليوم الخميس، والهيئة تنوه إلى أن هذا الأمر القانونى هو أمر منوط بالهيئة، حينما قرر القانون التصويت ليوم أو أكثر، ورأت الهيئة أن التصويت على 3 أيام».

وعن تأخر فتح بعض لجان الاقتراع بالمحافظات، أوضح أن من ضمن الأسباب تعذر الرؤية في الطريق وتعرض أحد القضاة لوعكة صحية وانفجار إحدى الإطارات لسيارة قاضى، لافتًا إلى أن تأخير فتح اللجان لم يتجاوز مدة النصف ساعة.


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