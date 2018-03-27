» وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيا مع الشمس

27 مارس 2018 - 05:29 م

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك أمام الشمس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ضمن استعدادات الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالمنصف ومحمد مجدي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش و محمود دونجا ومحمد أحمد كماتشو وأحمد توفيق وأحمد مدبولي وأيمن حفني و محمد الشامي ويوسف أوباما.

هاجم الزمالك منذ البداية إلا أن الشمس نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة، بعدما اصطدمت الكرة العرضية بالونش وسكنت المرمى، وفي الدقيقة 24 يحرز أحمد مدبولي هدف التعادل للزمالك من ركلة جزاء سددها اللاعب وتصدى لها الحارس لترتد لمدبولي الذي يسجل في المرمى.

وكثف الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم، وتصدت عارضة الزمالك لتسديدة قوية لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمعروف يوسف بدلا من محمد مجدي وعماد فتحي بدلا من كماتشو، وتوالت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بعبد الله جمعة بدلا من أيمن حفني، ويدفع الجهاز الفني بحسام أشرف بدلا من أوباما ويشارك ماجد أشرف بدلا من محمد الشامي كما يشارك يحيى مفتاح بدلا من أحمد مدبولي ، وتتوالى محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن الفريق خاض ودية أمام سبورتنج كاسيل اليوم فاز فيها بخمسة أهداف دون رد سجلهم محمد إبراهيم ومهاب جمال ومحمود عبد العزيز ومحمود علاء وإسلام عصام.