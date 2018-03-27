» موعد المباريات الودية الدولية اليوم.. والقنوات الناقلة

أمير سعد
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الودية فى مختلف الملاعب العالمية أبرزها المواجهة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره اليوناني، في فترة الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وجاء مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم
روسيا – اليونان 5.50 «بي ان سبورت 2»
مصر – اليونان 6.00 «أون سبورت»
ألمانيا – البرازيل 8.45 «بي إن سبورت 1»
بلجيكا – السعودية 8.45 «السعودية الرياضية 1»
إسبانيا – الأرجنتين 8.45 «أبو ظبي سبورت 1»
إنجلترا – إيطاليا 9.00 «بي ان سبورت 2»
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