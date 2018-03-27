«العاق وليد الشريف» يُحدث ضجة بأمريكا

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في مفاجأة من العيار الثقيل، أصبح "العاق وليد الشريف"، (في إشارة إلى مواطن مصري خرج على تأييد عائلته للرئيس عبدالفتاح السيسي) تريند على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في فلوريدا بالولايات المتحدة.

كان معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا لافتة تأييد للرئيس السيسي كتب عليها: "عائلة الشريف"، ما عدا العاق وليد الشريف، يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

الأمر الذي أثار عاصفة من التعليقات الساخرة؛ بلغت حد وصول وسم "وليد الشريف" لمرتبة متقدمة في قائمة الترند بموقع "تويتر" في مصر والسعودية والولايات المتحدة.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: "ما عدا العاق وليد الشريف.. أطرف دعايه انتخابيه للرئيس.. وليد ده راح ورا الشمس".

وقال رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، عبر حسابه على موقع "تويتر": "حد يطمنا على وليد الشريف".

يذكر أن هذه ليست الصورة الأولى للافتات التأييد التي وصفت بالغرابة في السباق الانتخابي الجاري بمصر؛ إذ تداول ناشطون خلال الأيام الماضية لافتة توضح تأييد "متوفى" للرئيس السيسي، وكتب عليها: "المرحوم يحيى حنفي، والمهندس أنور حنفي والأستاذ محمد حسنين والأستاذ سيد حنفي.. يؤيدون بكل الحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

 

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