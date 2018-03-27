» بالفيديو.. «محارب» يقود الأهلي لاكتساح الفجيرة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الفجيرة، بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في احتفالات النادي الإماراتي باليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا علي تأسيسه.

وجاءت المبادرة الهجومية من النادي الأهلي مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الأولى، من تمريرة حسام غالي إلا أن الدفاع أخرجها إلي ركنية وتوالت هجمات ومحاولات الأهلي عن طريق غالي وتحركات أحمد حمودي.

وفي الدقيقة التاسعة ألغى حكم المباراة هدف للفجيرة سجله ياسر القحطاني بسبب التسلل، وواصل لاعبو الفجيرة نشاطهم عن طريق الثنائي عموري والقحطاني، وأطلق الأخير تصويبه قوية تصدي لها الحارس علي لطفي.

وفي الدقيقة 17 استغل إسلام محارب تمريرة رائعة من عمرو السولية، وصوب علي يسار الحارس ناصر ماجد مسجلاً الهدف الأول للأهلي.

وحاول الفريقان الوصول إلي المرمى بعد هدف الأهلي بدون جدوي وفي الدقيقة 25 تصدي القائم لتسديدة حسام غالي والذى استلم تمريرة عرضية من عمرو السولية، وصوب علي يمين الحارس ناصر ماجد إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 28 ألغى حكم المباراة هدفا للأهلي عن طريق ميدو جابر، واحتسب الحكم خطأ على ميدو بسبب اشتراكه مع حارس الفجيرة.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط الأول محاولات جديدة من الفريقين وتصويبات، ولكن غير متقنه لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

في الشوط الثاني، استمر الأهلي في هجومه، حيث سجل حسام غالي الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم أضاف إسلام محارب الهدف الثالث.

بعد هدف إسلام محارب الثالث، سجل الفجيرة الهدف الأول، مستغلا خطأ من علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر.

اختتم إسلام محارب أهداف الأهلي في الدقيقة 69، بعدما انفرد بالمرمى، وسدد الكرة لتسكن شباك حارس مرمى الفجيرة الإماراتي.

شهد اللقاء تألقا كبيرا من جانب إسلام محارب، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في المباراة.

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