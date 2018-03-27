» بث مباشر.. مباراة روسيا وفرنسا

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وفد مصري بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل
انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين روسيا وفرنسا.
شاهد المباراة ..
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