رسائل عبر التليفون المحمول للحث على المشاركة

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أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وصول رسائل لهم عبر التليفون المحمول، تحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن تلك الرسائل جاءت بعد ضعف الإقبال على المشاركة.

وكان أبرز من وصلتهم تلك الرسائل الدكتور حازم عبدالعظيم الناشط السياسي، حيث قال عبر حسابه على «تويتر» :« جائتني رسالة من المصري اليوم على الموبايل: أياً كان موقفك.. "قول نعم أو قول لا.. صوتك أمانة..انزل شارك".

وتابع :" حد يفهم العالم الواقعة دي ان المسرحية دي مفروض انتخابات مش استفتاء.. بلاش استهبال . واضح ان الحالة ج .. من اعمالكم سلط عليكم ".


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