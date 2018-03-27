انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»

27 مارس 2018 - 06:38 م

أقل من 10 % اقترعوا والنظام يريد أكثر من 60 %.. والفرصة بجولة ثانية معدومة وتقارب الصفر لأن موسى مجهول لدى الناخبين



النظام يريد رفع معدل الانتخاب لإظهار الديمقراطية للعالم.. معدل منخفض يعني أن السيسي غير مفوض لاتخاذ إجراءات صعبة للتنمية

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إن "أقل من 10 % فقط مارسوا حقهم الانتخابي باليوم الأول للتصويت لاختيار الرئيس الجديد لمصر؛ على الرغم من توقعات السلطات بمشاركة أكثر من 60 % من الذين لهم حق الانتخاب، والمؤكد رغم كل ذلك أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيفوز بولاية ثانية".

واعتبرت أن "الفرصة في جولة ثانية من الانتخابات معدومة وتقارب الصفر؛ وذلك لأن الوحيد الذي ينافس السيسي هو مرشح مجهول وغير معروف لدى الناخبين، يدعى موسى مصطفى موسى، ووفقًا لكل استطلاعات الرأي والتقديرات فإنه من المتوقع فوز السيسي بولاية ثانية".

وأشارت إلى أن "عدد من المرشحين الآخرين الذين أرادوا أو حاولوا منافسة الرئيس الحالي انسحبوا من السجال في المراحل المبكرة"، لافتة إلى أن "القضاء والشرطة وقوات الأمن متحيزة لصالح السيسي، وأن الانتخابات لا تهدف إلا لإضفاء مظهر الديمقراطية على عملية الاقتراع".

وتابعت: "السيسي ورجاله لا يتأثرون بالأصوات القليلة التي تنتقدهم، لكن في مكتب الرئيس الحالي هناك مخاوف من لامبالاة الشارع ومساعي حثيثة لتنشيط الناخبين من أجل التصويت".

بدوره، قال موقع "ماكور ريشون" الإخباري العبري إن "السيسي سيفوز دون أي عوائق أو إشكاليات"، موضحًا أن "الشعب المصري لن يتفاجأ حينما يجد أمامه الرئيس الحالي فائزًا بولاية ثانية؛ لكن السؤال المهم هو نسبة التصويت في الانتخابات التي ينتهي موعدها غدًا".

وواصل: "الشيء الوحيد الذي لا يعرف في بلاد النيل مسبقًا هو معدل التصويت بتلك الانتخابات؛ في وقت يأمل فيه النظام في مصر أن يرتفع هذا المعدل من أجل إظهار الديمقراطية للعالم وسط الشكاوى العديدة ضد السلطات".

وتابع: "في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون السيسي حليفًا كبيرًا للولايات المتحدة وإسرائيل، وعنصرًا فعالاً في استقرار الدولة، يزعم منتقدوه أنه قاد أكبر عملية قمع ضد المعارضة وذلك خلال تصفيته للبنى التحتية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين".

واستدرك: "السيسي ابن الـ 63 عامًا صعد للحكم بعد سقوط نظام محمد مرسي عام 2013، والأخير هو الرئيس المصري الوحيد الذي وصل للسلطة بشكل ديمقراطي بعد سقوط مبارك في أحداث الربيع العربي، والرئيس الحالي وصف اختياره لولاية ثانية كاختيار للاستقرار والأمن، إلا أن معدل تصويت منخفض من شأنه أن يعتبر دلالة على عدم وجود تفويض للسيسي لاتخاذ إجراءات صعبة بهدف تنمية الاقتصاد المصري، في وقت يصعب فيه على هذا الاقتصاد التعافي مما هو فيه منذ ثورة 2011 التي تسببت في هرب السياح والمستثمرين الأجانب، المصدران للعملة الأجنبية".

وقال: "منتقدو السيسي يرون أن شعبيته أضيرت منذ 2014 وذلك بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذها وعملية القمع ضد معارضي نظامه والنشطاء الاجتماعيين والإعلام المستقل، وعاقبت محاكم مصرية المئات من مؤيدي الإخوان المسلمين بعقوبة الإعدام".

في المقابل، ذكر الموقع أن "مؤيدو السيسي ومن بينهم قوى عظمى عربية وغربية يرون أن الخطوات التي قام بها الأخير ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وللتعافي من الفوضى السياسية ومحاربة الإرهاب الإسلامي بشكل فعال، والذي تتركز غالبيته في شبه جزيرة سيناء، في وقت تمنح فيه إسرائيل السيسي حرية العمل العسكري ضد رجال التنظيم الإرهابي".

وختم قائلاً: "كما هو معروف، فقد حصل السيسي على 97 % من الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2014، وبالرغم من ذلك فإن أقل من نصف الذي لهم حق التصويت اقترعوا في الانتخابات السابقة قبل 4 أعوام والتي استمرت أيضًا 3 أيام".