إيهاب جلال: راضٍ عن أداء لاعبي الزمالك

27 مارس 2018 - 06:40 م

أبدى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالمستوى المميز للاعبيه أمام فريقى سبورت كاسيل والشمس، فى إطار الاستعدادات الفريق الأبيض لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار "جلال"، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي، إلى أنه راضٍ بنسبة 100% عن اللاعبين في المباراتين الوديتين حتى فى المباراة الثانية أمام الشمس، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى.

وأضاف أن الزمالك مليء بالمواهب والخامات الكروية المميزة والتى ينتظرها مستقبل كروى كبير خلال السنوات المقبلة.

واختتم المدير الفنى للزمالك تصريحاته، أن المباريات الودية الأربعة التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدورى بمثابة استعداد جيد وقوى لمواجهة الإسماعيلى، والاطمئنان على جميع لاعبى الأبيض قبل مباراة الاثنين المقبل.



