سيارة تجوب الشوارع:«اللى هينتخب هياخد 50 جنيه»

27 مارس 2018 - 06:50 م

تداول نشطاء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو، لسيارة ربع نقل تسير في شوارع إحدى القرى التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا، وتحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات مقابل حصولهم على 50 جنيه.

وزعم النشطاء أن هذه الواقعة كانت أمس في العنوان المشار إليه، ويظهر في الفيديو السيارة محملة بعدد من مكبرات الصوت وأحدهم ينادي:" اللي هيروح ينتخب هياخد 50 جنيه.. أي واحدة هتروح تنتخب هتاخد 50 جنيه»، كما تظهر أغنية "تسلم الأيادي" في خلفية الصوت.

هذا ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة الفيديو.