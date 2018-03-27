بالصور.. كبار السن يشاركون بكثافة بالبحر الأحمر

ويقوم الشباب بمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم يذكر أنه تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجان انتخابية منها 8 لجان عامة فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب.



