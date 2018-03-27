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6 عرسان يحتفلون بزفافهم داخل اللجان الانتخابية

الحياة السياسية

عروسان داخل اللجنة الانتخابية
عروسان داخل اللجنة الانتخابية

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الانتخابات

احتفال

عريس

في مشهد غير معتاد، أقدم 6 عرسان على الاحتفال بزفافهم داخل اللجان الانتخابية خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية في مصر، لتحفيز الناخبين على التوجه إلى لجان الاقتراع.

شهدت لجنة مدرسة غرب شبرا الخيمة، قيام عروسين بالإدلاء بصوتهما، وقال العروسان، إنهما جاءا للمشاركة في العرس الديمقراطي، تعبيرًا عن حبهما لمصر ورد الجميل للشهداء. وشهدت اللجنة أجواء من الفرح وسط تجمع المئات من الأهالي للتصويت.

كما شهدت إحدى اللجان في محافظة سوهاج ذهاب العريس مصطفى محمد أحمد وعروسه انتصار محمد بمدينة جرجا إلى اللجنة.

وفى محافظة أسوان أدلى عريس وعروسة بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2018، داخل لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان، حيث وصل العريس ياسر وعروسته إلى مقر اللجنة قبل دخولهما عش الزوجية، إلى مقر اللجنة الانتخابية وسط الأغاني النوبية وزفة نوبية بالعصا، بجانب الأغاني الوطنية الانتخابية للإدلاء بصوتيهما في انتخابات الرئاسة، قبل الذهاب لاستكمال مراسم الزفاف.

وفي الشرقية، شهدت اللجنة رقم 6 بمدرسة سعيد عبد العال الابتدائية بقرية الحجاجية بمركز فاقوس حضور العريس محمد السيد أحمد وعروسه إلى اللجنة للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات وهما يرتديان ملابس الزفاف.

وفى محافظة قنا، قرر عروسان في مشهد غير معتاد أن يذهبا إلى لجنة الانتخابات بمدينة فرشوط للاحتفال بزفافهما والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بعد عقد قرانهما بقرية نجع العويضات التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر، بمدينة فرشوط، شمالى قنا، وارتديا ملابس الزفاف.

كما اصطحب عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف عروسين للإدلاء بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، إن "ظاهرة الاحتفال بالزفاف داخل اللجان الانتخابية ظاهرة دعائية فقط".

وأضاف لـ "المصريون": "تصوير لحظات زفاف العروسين داخل اللجان الانتخابية هدفه الشو الإعلامي فقط ويأتي ضمن منظومة حفلات الرقص أمام اللجان، التي لا تعطي مؤشرًا حقيقيًا على نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية".


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