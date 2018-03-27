ذوو الاحتياجات الخاصة يتصدرون التصويت في اليوم الثاني

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انتخابات الرئاسة

المصريون

ذوو الاحتياجات الخاصة

أحمد عاشور

تصدر ذوو الاحتياجات الخاصة من فاقدي البصر والمعاقين لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في مصر، بعدما تصدر الوزراء والفنانون اليوم الأول من التصويت.

فقد استقبلت لجنة مدرسة بورسعيد الجديدة الخاصة بالمطرية، ناخبًا كفيفًا أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأدلى فؤاد أحمد عاشور، كفيف، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء بدائرة منشأة القناطر، مؤكدًا أنه اعتاد النزول في الانتخابات ولا يوجد أي مانع أو عائق من مشاركته.

وأضاف: "انتخبت السيسي ليستكمل مشروعاته التي بدأها والكباري والبطاقات التموينية".

كما أدلى الناخب تادروس ميخائيل مسن مبتور القدم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الحرية في إمبابة. ووصل إلى المدرسة زاحفا، وعندما شاهده رجال الأمن وفروا له "توك توك" من أجل نقله للمدرسة، ونقل على كرسي متحرك حتى اللجنة.

وحرص قاضى اللجنة على الخروج لاستقبال المسن، لكنه رفض وطلب الإدلاء بصوته كأي مواطن. وقال تادروس ميخائيل إنه أصر على النزول للمشاركة في الانتخابات لتأييد الرئيس السيسى في حربه ضد الإرهاب.

وحرصت سيدة تدعى عزيزة عبد الحميد البالغة من العمر 54 عامًا على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم 16 بمدرسة التوفيقية بشارع شبرا ،رغم معاناتها من عجز بالقدمين، وتم نقلها لمقرها الانتخابي بواسطة إحدى سيارات دوريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وحرص ناخب تجاوز عمره الـ 80 عامًا، على الرغم من كبر سنه وكونه قعيدًا على المشاركة في الانتخابات وتوجه إلى لجنته الانتخابية بمدرسة مودرن سكول بزهراء عين شمس، على كرسى متحرك.

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بكثافة في الانتخابات الرئاسية يأتي بعد إعلان الحكومة أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر".

وأضاف لـ ا"لمصريون": "هناك 12 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وتركيز وسائل الإعلام المحلية علي تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة لإرسال رسالة للعالم الخارجي أن جميع الفئات في مصر خرجت للتصويت في الانتخابات حتى من لديهم ظروف خاصة ولإحراج الشباب المصري للخروج للتصويت في الانتخابات الرئاسة خلال اليوم أو على الأكثًر غدا مع انتهاء عملية التصويت في التاسعة من مساء غد الأربعاء". 

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