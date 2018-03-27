بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

27 مارس 2018 - 08:01 م

أدلى الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، منذ قليل بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس.

وقال الفريق شفيق، عقب إدلائه بصوته، إن التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى.

وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدا الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.







