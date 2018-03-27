مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات

27 مارس 2018 - 08:26 م

رصد مراسلون أجانب، إقبال الأقباط على التصويت في الانتخابات الرئاسية، إلى حد اعتبارهم الكتلة الأكثر تصويتًا، الأمر الذي قللت الهيئة الوطنية للانتخابات من شأنه، قائلة إنها لا تفرق بين مسلم وقبطي.

ووصف المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، هذه المزاعم بـ "الكاذبة والواهية التي ليس لها أي أساس من الصحة"، قائلاً: "إذا كنا نحن كهيئة لا نعرف من صوّت، والأقباط ما هم مصريين ولهم حق التصويت ولا فرق بين مسلم ومسيحي".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم للتعليق على العملية الانتخابية في اليوم الثاني: "المصريون في عمومهم يصوتون في الانتخابات ولا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي".

وأوضح أن المصريين، هم من سيحددون مصيرهم بالنزول إلى صناديق الاقتراع، ويوقفون أي شائعات يتم بثها من خلال الصحف الدولية.

وأشار إلى قبول الهيئة لكافة طلبات الصحفيين الأجانب، حتى لا يقال أن هناك ما تخفيه، وحرصًا على سلامة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أحقية الهيئة بسحب تراخيص متابعة الانتخابات في أي وقت.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلاً أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم، ضاعف الرئيس عبدالفتاح السيسي بوادر الانفتاح على الأقباط، الذي أيدوه، خصوصًا أنه تعهد بإعادة الأمن إلى البلاد وهي مسألة أساسية بالنسبة لهم بعد تزايد الاعتداءات ضدهم.