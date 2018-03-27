إصابة رئيس لجنة انتخابية في الغربية بهبوط في الدورة الدموية

محمد عبدالناصر
شهدت مدرسة الشهيد غنيم بقرية سندبسط مركز زفتي بمحافظة الغربية باليوم الثاني للانتخابات حدوث هبوط فى الدورة الدموية للمستشار رئيس اللجنة رقم 69 بالمدرسة.
ووجه العميد محمد بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى، بانتقال سيارة إسعاف وبرفقتها طبيب لإجراء الإسعافات لرئيس اللجنة وتسيير أعمالها.
يذكر أن محافظة الغربية بها 14 لجنة عامة و701 مقر انتخابي و768 لجنة فرعية موزعين على جميع مراكز ومدن المحافظة ويبلغ إجمالى الناخبين 3 ملايين و244 ألفا و446 ناخبا وناخبة.
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