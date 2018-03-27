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نقل نتنياهو إلى المستشفى

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نتنياهو

وكالات

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إسرائيل

القدس

نتنياهو

تعرض رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة ارتفاع درجة حرارته، نُقل على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

وصرّح طبيب نتنياهو الشخصي أنه لم يُكمل فترة الراحة اللازمة للتعافي من الوعكة التي تعرض لها منذ نحو أسبوعين، وبالتالي تفاقمت الأعراض، غير أنه قرر إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة.

وكان نتنياهو قد تعرض لوعكة صحية وأعراض الحمى قبل أسبوعين، ما أدى إلى تأجيل التحقيق معه بـ"الملف 4000"، والذي خضع له أمس، الإثنين.


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