مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»

27 مارس 2018 - 09:18 م

ادعى الصحفي الإسباني، جويليم بالاجو، أن ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بل استبدله بالبلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشيلسي.

وأوضح "بالاجو"، أن نادي ريال مدريد الإسباني يبحث على نجم سوبر لضمه خلال الانتقالات الصيفية، منوهًا بأن الفرعون المصري، محمد صلاح، لم يعد من ضمن أولويات الفريق الإسباني، بحسب ما ذكره موقع "ديلي بوست"، الصادر بالإنجليزية.

وتابع: "أن في وقت ما اهتم ريال مدريد بالمهاجم المصري بعد تألقه مع ليفربول وإحرازه 36 هدفًا في جميع المنافسات، لكن رفض ليفربول الدائم لأي عروض مقدمة لـ"صلاح" في الانتقالات الصيفية، مع المبلغ الخرافي الذي تطلبه للتنازل عنه، جعل النادي الاسباني يغير وجهته إلى البلجيكي، إيدين هازارد ".

وأضاف "بالاجو": "البعض شك في قدرات صلاح عندما وصل إلى ليفربول قادما من روما نظرًا لإخفاقاته السابقة في تشيلسي، لكنه قدم مستوى خرافيًا وجذب انتباه أندية الصفوة، ومن بينها ريال مدريد، لكن النادي الملكي لا يضع صلاح ضمن أولوياته في الصيف المقبل، على عكس ما هو متداول الآن".

وأردف: "مسئولو ريال مدريد يفضلون ضم "هازارد"، لاعب تشيلسي الذي يقدم مستوى مميزًا منذ سنوات طويلة، وفي حالة ضم هازارد لن يكون لصلاح فرصة في ارتداء القميص الملكي في نفس السنة".

واستطرد: "صفقة هازارد ستكلف خزينة ريال مدريد مبلغًا ضخمًا، وبالتالي لن يكون في استطاعة ريال مدريد دفع القيمة الخرافية التي يطلبها ليفربول للتخلي عن نجمه الأول حاليًا، مع العلم أن ريال مدريد يسعى جاهدًا للتعاقد أيضًا مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ لتدعيم قلب هجومه".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت، ظهور تقارير كثيرة عن نية ريال مدريد التعاقد مع صلاح، مما دفع ليفربول لتأكيد تمسكه بنجمه المصري، مهما كانت المغريات، إلا أن وكيله رامي عباس، أكد أن موكله لا يضع خطط طويلة الأمد لمستقبله، مما زاد من غموض موقف صلاح تجاه البقاء في ملعب أنفيلد رود".



