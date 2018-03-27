» حقيقة نسب تصويت المصريين لـ"السيسي"

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

القضاة

تايمز اوف إسرائيل

 

قال أحد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في مصر، لمراسلي موقع "تايمز اوف إسرائيل"، الصادر بالانجليزية، إن "الناخبين، الذين استقطبوا بأعداد قليلة غالباً ما كانوا مجبرين على التصويت".

ويرى موقع "تايمز اوف اسرائيل" الإسرائيلي، أن مع عدم وجود منافسين حقيقيين لرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، يبحث النظام في مصر عن طرق لزيادة نسبة المشاركة من أجل إظهار الدعم العام للرئيس الحالي.

في المقابل، تقول وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، الموالية للحكومة، إن نسبة المشاركة كانت عالية في اليوم الأول من الانتخابات، رغم أن المراسلين الميدانيين في عشرات مراكز الاقتراع في القاهرة لم يروا سوى عدد قليل من الناخبين الذين يدخلون اللجان الانتخابية، بمعدل حوالي 24 ساعة.

وفي إحدى اللجان في ضاحية السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء ، حيث تم تسجيل حوالي 8000 ناخب ، قال القضاة، الذين يشرفون على عملية الاقتراع ، إن" نسبة الإقبال في اليوم السابق كانت حوالي 14 %" .

وقال أحد القضاة المشرفين على الانتخابات: "كنت أسمع قصصًا تؤذي أذني"، موضحًا أن "الوزارات والوكالات الحكومية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ... تجبر موظفيها على الذهاب للانتخابات ويمكنك أن تسألهم وترى ما الذي جلبهم".

وأضاف القاضي، شريطة عدم ذكر اسمه، خوفًا من الانتقام، أن "انتخابات عام 2012، كانت أول انتخابات ديمقراطية حرة في مصر، متابعًا "كانت هناك منافسة حقيقية مقارنة بهذا المسابقة" .

وبينما كان يتحدث القاضي مع مراسلي الموقع ، صدعت مكبرات الصوت بأغاني مؤيدة للنظام، بينما كانت اللافتات على المباني المجاورة تعرض شعارات مؤيدة لسيسي.

وأشار الموقع إلى أحدى اللافتات، التي لفتت نظر المراسلين، والتي كان مؤيدة لرئيس السيسي، حيث كتب عليها "من الأفضل الوقوف في طابور الناخبين من الوقوف في طابور اللاجئين"، في إشارة إلى الحرب الأهلية في سوريا بعد ثورتها ضد بشار الأسد، إذ يقول أنصار السيسي إنه "أنقذ مصر من مصير مماثل".

ومن جهة أخرى، قالت طالبة الهندسة، سلمى محمد ، البالغة من العمر 19 عاماً ، إن "كبار السن غالباً ما ينتقدون الشباب الذين لا يريدون التصويت لصالح السيسي".

وأردفت: "معظم الشباب يرون هذه الانتخابات كمهزلة" ، مضيفة أن "بعض أصدقائها متهمون ظلماً بالتطرف"، " فتحت حكم السيسي لا توجد حريات لكنه جلب الأمن أيضا" .


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