إغلاق لجان البحر الأحمر بعد انتهاء اليوم الثاني من الاقتراع

وقال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة، إن اليوم الثاني من التصويت فى انتخابات الرئاسة انتهى بدون رصد أي مشكلات أو معوقات فى اللجان، وأن العملية الانتخابية فى لليوم الثانى تمت بشكل طبيعى ومنتظم.