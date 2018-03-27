إغلاق لجان البحر الأحمر بعد انتهاء اليوم الثاني من الاقتراع

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اغلاق

لجان

بالبحرالأحمر

الاقتراع

أغلق القضاة المشرفون على انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر، اللجان الفرعية فى المواعيد المقررة لها فى التاسعة مساء اليوم، بعد انتهاء عملية التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة 2018 وأغلق القضاة المشرفون على الانتخابات اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر وتسليمها لقوات الأمن لتأمينها.

وقال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة، إن اليوم الثاني من التصويت فى انتخابات الرئاسة انتهى بدون رصد أي مشكلات أو معوقات فى اللجان، وأن العملية الانتخابية فى لليوم الثانى تمت بشكل طبيعى ومنتظم. 

من جانبها فرضت أجهزة الأمن في البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة، لتأمين انتخابات الرئاسة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة. 

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