«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر

27 مارس 2018 - 09:45 م

"مع اعتبار نتائج الانتخابات، أمرًا مفروغًا منه، ومع ضمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفوز بفترة ثانية مدتها أربع سنوات، فالسؤال هنا ماذا يعني أن أغلبية الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع من كبار السن؟!".

بهذه الكلمات سلّط موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، الضوء على ظاهرة تواجد "كبار السن" بكثرة أمام اللجان الانتخابية، تزامنًا مع اختفاء مشاركة الشباب في هذه الانتخابات.

وأمام إحدى اللجان في منطقة القاهرة، سخر شاب من اصطفاف "المسنين" أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، في أول يوم من أيام الانتخابات المصرية، حيث قال، ونظراته البائسة تدور في كل مكان، إنه "عندما يصوّت كبار السن في هذه الانتخابات، سيكون لهم يد في كل معاناتنا في ظل النظام الحالي"، وهو ما أغضب الكثير من الناخبين.

وأوضح المحاسب، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، في حي السيدة زينب في القاهرة لـ"ميدل إيست آي"، إنه لم يكن يهدف إلى السخرية من الناخبين، لكنه أصيب بخيبة أمل لأن الطابور الذي مر به كان مليئًا بالناس الأكبر سنًا.

وقال "شريف"، الذي وافق فقط على إعطاء اسمه الأول فقط للموقع: "أعلم أنهم يهتمون بالبلد، لكنهم في الواقع يلحقون الضرر بنا من خلال المشاركة في هذا التصويت، نحن نعلم جميعًا أنه لا توجد انتخابات"، "نحن محكومون بقبضة حديدية، وهذا كل شيء لا يوجد أمل" .

وأضاف: "عندما يصوّت كبار السن في هذه الانتخابات، سيكون لهم يد في كل معاناتنا، لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يشاركوننا مخاوفنا وتطلعاتنا من أجل مستقبل أفضل، إنهم يصرون على تدميرنا معهم".

وذكر الموقع، أن الانتخابات الرئاسية بدأت أمس، الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام على الرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وقال منتقدو النظام، إن "الانتخابات هي استفتاء على رجل واحد "مان ون شو" وليست منافسة حقيقية".

وعلى مدار أول أيام الانتخابات، ناشدت وسائل الإعلام الموالية للدولة، استمرار المواطنين في المشاركة بالانتخابات، مع التركيز بشكل أقل على القضايا وأكثر على المشاركة.

وألمح الموقع، إلى أن الأغاني القومية لعبت دورًا مهمًا في تحفيز المواطنين على الانتخابات، فمنذ الصباح الباكر اصطف الناخبون حتى قبل أن تفتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا، كما تم تركيب مكبرات الصوت في كل لجنة، وهو مشهد مألوف للانتخابات في مصر على مدى السنوات الأربع الماضية.

واتفق معظم الناخبين المسنين الذين تحدثت معهم "ميدل إيست"، في مناطق مختلفة من العاصمة، على أن "مصر تمر بأوقات اقتصادية صعبة، لكنهم قالوا إنهم واثقون من أن تدابير التقشف التي اتخذتها السيسي ستؤدي في النهاية إلى مستقبل أفضل" .

وأكد العديد من الناخبين أن قضية الأمن كان أولوية بالنسبة لهم من أي شيء آخر، وأشادوا بالرئيس السيسي "لإبقاء مصر آمنة في مواجهة العديد من التهديدات الإقليمية".

وفي السياق ذاته، قال سيد فريد، وهو متقاعد يبلغ من العمر 65 عامًا، في منطقة حدائق المعادى بالقاهرة "حقيقة إننا لم ندخل في أي حروب منذ تولي السيسي حكم البلاد، فهذا في حد ذاته يكفي لأن أصوت لصالح السيسي"، متابعًا "انظروا إلى دول الجوار مثل سوريا والعراق لقد أنقذنا السيسي من مصير مماثل".

وأضاف "فيما يتعلق بالاقتصاد، نحن بحاجة فقط إلى التحلي بالصبر كما قال الرئيس، فالأمور ستتحسن عن قريب".

بينما، قالت لطيفة السيد، البالغة من العمر 50 عامًا، أمام مركز اقتراع في منطقة القصر العيني، "السيسي هو حبي، لا أستطيع أن أصدق أولئك الذين يشكّون فيه، يجب أن يكونوا مجانين!".

وأشار الموقع، إلى أنه على الرغم من وجود بعض الناخبات الشابات في مراكز اقتراع للنساء فقط، قام مراسلو الموقع بزيارتهن، إلا أن وجود الشباب كان ضئيلاً في اليوم الأول من التصويت في العاصمة المصرية.

وعلى جانب الآخر، حيث يقع ميدان التحرير، رمز ثورة يناير، يقف المارة لالتقاط صور لعشرات من الناس يرتدون قمصانًا عليها صورة "السيسي" ويرددون شعارات قومية.

بالنسبة لمحمد فاروق ، مهندس يبلغ من العمر 30 عامًا، كان المشهد "مفجعًا"، إذ قال:"أتذكر عندما كنا هنا نردد شعارات أخرى" .

وأضاف وهو يدور بعينيه على الميدان، "إنهم يرددون اسم شخص الآن، لكننا كنا نردد "عيش، حرية، عدالة الاجتماعية ".







