» بالفيديو.. «كاريريس» يقود اليونان للفوز على مصر

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كأس العالم

مباراة ودية

نجح منتخب اليونان في الفوز على مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جدمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس العالم.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من الشوط الأول عن طريق كاريريس ، ليختتم المنتخب المعسكر بالخسارة الودية الثانية بعد الخسارة من البرتغال بهدفين مقابل هدف.

حماس من المنتخبين ومحاولات وكاد عدم التفاهم بين جبر وعواد يكلف منتخنا هدف ويرد رمضان صبحي بهجمة من الجانب الأيسر ويلعب عرضية يقابلها مؤمن بتسديده قوية ينقذها الحارس اليوناني كماسيدس تجد أفشة الذي يسددها أرضيها ينقذها الحارس مرمى أخرى وسط أداء عنيف من مدافعي ووسط المنتخب اليوناني للحد من تحركات لاعبي منتخبنا.

يسيطر المنتخب اليوناني على مجريات اللعب عن طريق تفالاديس وتناقل الكرة بسهوله وسط تراجع لمنتخبنا الذي يكتفي بتأمين الدفاع في انتظار محاولات انطلاقات رمضان ومؤمن التي لم تتخطى نصف الملعب،ويحصل كاريريس على إنذار، وينتج الضغط اليوناني عن هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق رأسية نيكولاوس كاريليس بعد عرضية من من الجانب الأيمن خلف عمر جابر الذي يلعب ظهير أيسر.

رغم تأخر منتخبنا بهدف غابت الخطورة تماما ولم يظهر دور أفشة أو مؤمن أو رمضان وأصبح مروان في إنعزال تام في خط الهجوم وفشلت جبهات المحمدي وجابر في تشكيل خطورة وإكتفى المنتخب بالدفاع فقط وسط سيطرة من اليونان على مجريات اللعب حتى ينتهي الشوط الأول بتأخر منتخبنا بهدف.

في الشوط الثاني يدفع هيكتور كوبر بكلا من عمرو وردة وحسين الشحات بدلا من مؤمن زكريا ومجدي أفشة، واجرى المنتخب اليوناني ثلاث تغييرات، ويظهر المنتخب اليوناني بخطورة بستديده قوية من باكستاس يتصدى لها عواد ، ويجري منتخبنا التغيير الثالث بنزول أيمن أشرف بدلا من عمر جابر المصاب، ويحصل بيكالاس على إنذار.

رغم التغييرات يواصل المنتخب فقد السيطرة على مجريات اللعب ويضغط المنتخب اليوناني بقوة وعشوائيه من منتخبنا وتألق عواد لحماية عرينه من عرضيات المنافس، ويدفع كوبر برابع التغييرات بنزول عبد الله السعيد بدلا من حسام عاشور ويرد المنتخب اليوناني بتغيير هجومي وينقذ عواد مرماه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ويخرج مروان محسن وينزل محمود كهربا.

ويلعب عبد الله السعيد كرة طولية لينفرد كهربا بالمرمى وينقذها الحارس اليوناني، وينشط المنتخب ولكن بدون خطورة على المنافس حتى يجري المنتخب آخر التغييرات بنزول شيكابالا بدلا من رمضان صبحي، ويحصل النني وباكستاس على إنذار لحدوث مشاده بينهما، وينقذ عواد مرماه من تسديده قوية من كرة ثابتة.

تشهد الدقائق الأخيرة تراجع المنتخب اليوناني للدفاع ومحاولات عشوائيه من منتخبنا الذي افتقد لصناعة اللعب رغم محاولات البديل السعيد ولكن لم يجد التعاون لإختفاء الشحات وشيكابالا ووردة وكهربا لينتهي اللقاء بخسارة منتخبنا بهدف نظيف.

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