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"يديعوت أحرنوت":

نقل نتنياهو إلى المستشفى لهذا السبب

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تم نقله إلى المستشفى، بسبب "وعكة صحية".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الطبيب الشخصي لنتنياهو، أن الأخير أصيب بارتفاع في درجة حرارته، وسعال، دون الإشارة إلى مدى خطورة حالته.
وأضافت أن الوعكة قد تكون بسبب عدم اكتماله فترة الراحة اللازمة، بعد مرضه قبل نحو أسبوعين.
وفي 19 مارس/آذار الجاري، أرجأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا كان مقررًا مع نتنياهو، بسبب تدهور صحته.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في عدة شبهات فساد، أبرزها قضية "بيزك"، التي يشتبه فيها بتقديمه امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات المحلية "بيزك"، مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته "سارة" في موقع "والا" الإخباري، الذي تملكه الشركة

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