بلجيكا تقرر طرد دبلوماسي روسي

قررت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي من البعثة الروسية لديها، في إطار الإجراءات الغربية ضد موسكو، على خلفية حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج "سيرغي سكريبال"، وابنته، في بريطانيا. ونقلت "أسوشييتد برس" عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، مالكولم تيرنبول، أن بروكسل أمهلت الدبلوماسي الروسي (لم تسمه) أسبوعين لمغادرة البلاد.
وأكد البيان أن البلاد "ما تزال ملتزمة بحوار مفتوح وصريح مع موسكو".
وبتلك الخطوة، تلتحق بلجيكا بركب 26 دولة أخرى، أعلنوا طرد 143 دبلوماسيًا روسيًا، تضامنًا مع لندن.
كما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم، طرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لديه، ورفض طلب اعتماد ثلاثة آخرين.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين. -