تونس تعبر كوستاريكا بهدف وديًا استعدادًا للمونديال

27 مارس 2018 - 11:07 م

حقق المنتخب التونسي، اليوم الثلاثاء، فوزًا على نظيره الكوستاريكي بهدف دون رد في مباراة ودية لكرة القدم جرت بينهما في ملعب "اليانز ريفيير" بمدينة نيس الفرنسية ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.



تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 36 لينجح وهبي الخزري في إحراز الهدف الأول.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب التونسي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوستاريكا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.



وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل أي أهداف ليخرج "نسور قرطاج" فائزين باللقاء.

