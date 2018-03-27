السويد تسقط أمام رومانيا وديًا

27 مارس 2018 - 11:10 م

سقط المنتخب السويدي، اليوم الثلاثاء، في فخ الهزيمة الودية نظيره الروماني ضمن استعدادات الأول للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.



قدم المنتخبان شوطًا متوسطًا، وحاول كل منهما التقدم في النتيجة، وجاء عرض الفريق الروماني قويًا، ولكن لم تفلح محاولاتهما في تسجيل أهداف.



وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب رومانيا من ترجمة إحدى الفرص إلى هدف عبر دورين روتاريو في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وحاولت السويد العودة في اللقاء لكنها فشلت في استغلال الفرص التي سنحت للمهاجمين، لينتهي اللقاء بالهزيمة.



وتلعب السويد في المجموعة السادسة بجانب ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.



وضمن وديات اليوم، اكتسح منتخب النمسا نظيره لوكسمبورغ بأربعة أهداف دون رد.

