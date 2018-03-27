أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

27 مارس 2018 - 11:20 م

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن معسكر سويسرا كان ناجحا للغاية، بعدما قام خلاله المدير الفني، هيكتور كوبر، بمشاهدة جميع اللاعبين.

وأضاف "صلاح"، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، عقب لقاء اليونان، مساء الثلاثاء: "كلا المباراتين كانتا مهمتين بالنسبة لنا، حيث كانت التجربة جيدة بشكل عام، وجميع اللاعبين شاركوا".



وأشار "صلاح" إلى أن اللاعبين الجدد شاركوا بشكل جيد على مدار المعسكر، وقام الجهاز الفني بمتابعتهم على مدار لقائي البرتغال واليونان، للاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.

