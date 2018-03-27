تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

27 مارس 2018 - 11:41 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حالة الضجة التي أثيرت على اللافتة المعروفة إعلاميًا بـ "وليد الشريف الابن العاق"، قائلا: "الدنيا اتقلبت.. وطلعت فوتو شوب".