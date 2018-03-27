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أديب وشفيق

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

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عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات

دفتر أحوال الوطن

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

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أبدى الإعلامى عمرو أديب، انزعاجه من الإهانة والشتائم التى توجه للمواطنين الذين يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وقال، إن ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، إنه لأول مرة يرى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يطلبون من المواطنين اختيارهم فى عملية الاقتراع، وعقب قائلا: "فيه 2 مرشحين محدش بيقولك رشحنى.. ومتسمعش فيهم واحد يقولك اختارنى أبدا.. ومحصلتش فى أى انتخابات فى العالم".
ووجه عمرو أديب رسالة للذين يحبطون المواطنين، ويطلبون منهم عدم النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "أرجو الناس تكون ديمقراطية بالقدر الكافى.. وتسيب الناس اللى عاوزه تروح تروح.. مش لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل".

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