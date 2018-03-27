» عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات

27 مارس 2018 - 11:51 م

أبدى الإعلامى عمرو أديب، انزعاجه من الإهانة والشتائم التى توجه للمواطنين الذين يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وقال، إن ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق.



وقال أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، إنه لأول مرة يرى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يطلبون من المواطنين اختيارهم فى عملية الاقتراع، وعقب قائلا: "فيه 2 مرشحين محدش بيقولك رشحنى.. ومتسمعش فيهم واحد يقولك اختارنى أبدا.. ومحصلتش فى أى انتخابات فى العالم".

