السعودية تنهار أمام بلجيكا برباعية نظيفة

27 مارس 2018 - 11:57 م

تلقى المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء، هزيمة ودية قاسية من نظيره البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.



ومنذ انطلاق المباراة، كشر المنتخب البلجيكي عن أنيابه بقوة، وتمكن من فرض أسلوبه على مجريات اللعب، وأحرز هدفين عن طريق المهاجم روميلو لوكاكو في الدقيقتين 13 و39 من زمن اللقاء.



وفي الشوط الثاني، سعى الفريق السعودي للعودة للقاء، ولكنه قوبل بهجوم قوي من الفريق المنافس، الذي واصل فرض سيطرته وتحكمه، حتى أضاف الهدفين الثالث والرابع عبر ميشي باتشواي وكيفين دي بروين في الدقيقتين 77 و78 من زمن المباراة.

