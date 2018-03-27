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فيديو.. إسبانيا تكتسح الأرجنتين بـ"نصف دستة"

الرياضة

إسبانيا
إسبانيا

المصريون ووكالات

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اكتسح المنتخب الإسباني، مساء الثلاثاء، نظيره الأرجنتيني بستة أهداف "نصف دستة" مقابل هدف في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.
دخل لاعبو إسبانيا اللقاء مهاجمين منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق عن طريق دييغو كوستا في الدقيقة 12.
وأضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يقلص المنتخب الأرجنتيني النتيجة في الدقيقة 39 عبر نيكولاس أوتاميندي لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدفين لهدف.
ومع حلول الدقيقة 52 أضاف إيسكو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل تياغو ألكانتارا الهدف الرابع في الدقيقة 55.
وأحرز اياغو اسباس الهدف الخامس في الدقيقة 74، وبعدها بدقيقة سجل إيسكو الهدف الثالث له والسادس لفريقه، ليخرج "الماتادور" فائزًا باللقاء.
وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب البرتغال وإيران والمغرب، بينما تلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. -


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