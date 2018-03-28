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أديب وشفيق

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استعدادًا للمونديال.. المغرب تجتاز أوزبكستان بهدفين

الرياضة

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اجتاز المنتخب المغربي، مساء الثلاثاء، نظيره الأوزبكي وديًا بهدفين دون رد، ضمن استعدادات الأول للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.
بدأ المغرب اللقاء بقوة هجومية شرسة وتمكن من التقدم المبكر بهدف أيوب الكعبي بعد ثلاث دقائق فقط، وفي الوقت الذي سعى المنتخب الأوزبكي للعودة، واصل المغرب تفوقه الهجومي وأضاف الهدف الثاني عبر مانويل مروان دا كوستا في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سعى كلا المنتخين للوصول لمرمى المنافس، إلّا أن المهاجمين فشلوا في استغلال كافة الفرص لتنتهي المباراة بفوز المغرب بهدفين نظيفين.
وتلعب المغرب في المجموعة الثانية للمونديال بجانب البرتغال وإسبانيا وإيران.
وضمن وديات الثلاثاء، تغلبت صربيا على نيجيريا بهدفين دون رد، وتعادل سلبيًا منتخبا أستراليا وكولومبيا.
وتلعب صربيا في المجموعة الخامسة بجانب البرازيل وسويسرا وكوستاريكا، بينما تلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجوار الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا، وأستراليا في المجموعة الثالثة بجانب فرنسا وبيرو والدنمارك، وكولومبيا في الثامنة مع بولندا والسنغال واليابان. -

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