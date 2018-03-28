  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
أديب وشفيق

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

تصريحات سودانية مثيرة بشأن سد النهضة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

كبار السن فى الانتخابات

«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر

الصورة "المزيفة" المتداولة

«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»

صلاح

مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات

مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات

المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة

الاتفاقية العسكرية مع أمريكا مهددة بالبطلان

الفريق أحمد شفيق أثناء الإدلاء بصوته

بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

"رويترز" تكشف معلومة هامة عن زعيم كوريا

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي

#

"السيسي" يكشف معلومة هامة عن مركز شرق القناة

#

«ترامب» يعلن اليوم عن أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية

#

فندي: فرص السيسي الآن ضئيلة جدا

ذكر مصدر مطلع وتقارير إعلامية أجنبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كان ضمن وفد أحيط بالسرية وصل إلى بكين بالقطار أمس الاثنين وغادرها الثلاثاء.
ولم تعلن كوريا الشمالية أو الصين عن الزيارة التي يلفها الغموض والتي ستكون أول رحلة خارجية معروفة يقوم بها كيم منذ تقلده السلطة في 2011.
وذكرت صحيفة هانكيوره اليسارية الكورية الجنوبية أن كيم توجه إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر أمس الاثنين قبل أن يغادر اليوم الثلاثاء إلى "وجهة ثالثة" قد تكون في الصين. ولم تورد الصحيفة مصادر معينة.
ونقلت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية المحافظة عن مسؤول بارز بالمخابرات لم تنشر اسمه قوله إن الوفد ضم كيم وإنه غادر عائدا إلى كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يعقد كيم قمتين منفصلتين مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول محللون إن زيارة بكين قد تكون تجهيزا لهاتين القمتين.
وبكين أوثق حلفاء الدولة المعزولة، لكن علاقتهما توترت جراء سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية ومساندة الصين لعقوبات دولية صارمة ردا على ذلك.
وتفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الرد على سؤال بشأن ما إذا كان كيم وشقيقته أو بعض من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الآخرين يزورون البلاد.
وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ في إفادة يومية "في الوقت الراهن لست على علم بالموقف الذي تذكرونه. إذا كانت هناك أنباء سنعلنها".
وقالت مصادر دبلوماسية في الصين إن مسؤولا كوريا شماليا بارزا يزور البلاد لكنها قالت إنها لا تعرف بالتحديد من هو.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن ثلاثة مصادر لم تسمها قولها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إن كيم يزور بكين فيما يعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة عام 2011.
وقال مسؤول كبير في سول "قصر الرئاسة الأزرق يتابع الوضع في بكين عن كثب مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إسبانيا تكتسح الأرجنتين بـ"نصف دستة"
» ماذا قال "شفيق" بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات
» عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات
» البرازيل تنتزع انتصارًا وديًا ثمينًا من ألمانيا
» واشنطن بوست: ترامب يسعى "سرًا" لهذا الأمر الخطير
» انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»
» بالفيديو.. «كاريريس» يقود اليونان للفوز على مصر
» سيارة تجوب الشوارع:«اللى هينتخب هياخد 50 جنيه»
» «بن سلمان» في أعنف هجوم على الإرهاب الإيراني
» حقيقة نسب تصويت المصريين لـ"السيسي"
» نقل نتنياهو إلى المستشفى لهذا السبب

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018