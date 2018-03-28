مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

28 مارس 2018 - 03:19 ص

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاعتقادهم بفوز المرشح عبدالفتاح السيسي.



وأوضح "بكري"، في لقائه مع قناة «الحياة»، الثلاثاء، أن الذين امتنعوا عن التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2012 «دبسونا» في محمد مرسي، الرئيس الأسبق.



وأضاف "بكري": "كويس إن إحنا لبسنا، الحمد لله، لبِسنا ولبّسناه بعد كده، لبّسناه في الحيطة".

