  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:37 ص
بحث متقدم
شفيق

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

فرحات

"فرحات" يوجه تساؤلات نارية للنظام

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

أديب وشفيق

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

تصريحات سودانية مثيرة بشأن سد النهضة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

كبار السن فى الانتخابات

«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر

الصورة "المزيفة" المتداولة

«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات

مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات

بالفيديو..

مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

آخر الأخبار

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نائب بريطاني: "مرسى ليس سجينًا عاديًا"

#

بدء محاكمة مرسي وآخرين بالتخابر مع حماس

#

ماذا قال مستشار «مرسي» عن اعتقال «أبوالفتوح»؟

#

نظر محاكمة "مرسى" و21 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاعتقادهم بفوز المرشح عبدالفتاح السيسي.
وأوضح "بكري"، في لقائه مع قناة «الحياة»، الثلاثاء، أن الذين امتنعوا عن التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2012 «دبسونا» في محمد مرسي، الرئيس الأسبق.
وأضاف "بكري": "كويس إن إحنا لبسنا، الحمد لله، لبِسنا ولبّسناه بعد كده، لبّسناه في الحيطة".
ولفت "بكري" إلى أن "المشهد هو رسالة إلى العالم أن الشعب المصري يعرف حقوقه، ويعي المخاطر التي تواجهه، وهو شعب يلتف حول قائده تحت شعار رد للجميل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أبوشقة" يكشف معلومة هامة بشأن انتخابات 2022
» مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»
» فيديو.. إسبانيا تكتسح الأرجنتين بـ"نصف دستة"
» ماذا قال "شفيق" بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات
» عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات
» واشنطن بوست: ترامب يسعى "سرًا" لهذا الأمر الخطير
» انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»
» بالفيديو.. «كاريريس» يقود اليونان للفوز على مصر
» بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
» «بن سلمان» في أعنف هجوم على الإرهاب الإيراني
» حقيقة نسب تصويت المصريين لـ"السيسي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • شروق

    05:54 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018