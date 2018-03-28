اختيار "أبي أحمد "رئيسًا جديدًا للحكومة الإثيوبية

28 مارس 2018 - 03:24 ص

اختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد ليحل بدلا من هايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.



ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية قولها إن إعلان الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة أبي أحمد رئيسًا للائتلاف يعني تعيينه رئيسًا للوزراء تلقائيًا.

يذكر أن أبي أحمد من مواليد عام 1976 يترأس "المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو"، التي تعتبر أحد الأحزاب التي تنتمي إلى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.