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اختيار "أبي أحمد "رئيسًا جديدًا للحكومة الإثيوبية

عرب وعالم

أبي أحمد علي
أبي أحمد علي

المصريون ووكالات

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اختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد ليحل بدلا من هايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.
ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية قولها إن إعلان الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة أبي أحمد رئيسًا للائتلاف يعني تعيينه رئيسًا للوزراء تلقائيًا.
يذكر أن أبي أحمد من مواليد عام 1976 يترأس "المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو"، التي تعتبر أحد الأحزاب التي تنتمي إلى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية. 
وقدم هايلي مريم ديسالين الذي كان يترأس الحكومة استقالته في 15 فبراير الماضي.

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