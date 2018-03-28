زعيم كوريا يؤكد الاستعداد لعقد قمة مع أمريكا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد خلال محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، استعداد بيونغ يانغ لعقد قمة مع واشنطن.



ونقلت «شينخوا»، عن كيم قوله خلال زيارة له إلى الصين انتهت الأربعاء، «أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لاجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين».