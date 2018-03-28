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"فرحات" يوجه تساؤلات نارية للنظام

الحياة السياسية

فرحات
فرحات

المصريون ـ متابعات

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علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على الأحداث الجارية بالانتخابات الرئاسية في مصر والتي بدأ الاقتراع بها يوم الاثنين الماضي وينتهي اليوم الأربعاء.
وقال "فرحات"، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء، "أكثر من سؤال : أن تعطي النساء الفقيرات جنيهات معدودة أو بعض المواد التموينية لكي يرقصن أمام لجان الإنتخابات ، أليس في هذا شبهة ازدراء للبشر ؟ "
وأضاف "فرحات": "وأن تعد إحدي المحافظات مواطنيها بادخال المرافق للقري المحرومة اذا ارتفعت نسبة مشاركتها في الانتخابات، أليس في ذلك فساد سياسي وإداري ؟ ".
وتابع الفقيه الدستوري: "وأن يجبر الموظفون علي الانصراف من العمل والعودة باصبع ملونة لتوقيع الانصراف والا اعتبروا غائبين ، أليس في هذا مخالفة مؤثمة بالقانون ؟ 
وأردف بالقول "وأن يصرح المتحدث الرسمي للبرلمان ( في شأن خارج اختصاصه ) أن غرامة الامتناع عن التصويت ستحصل مع فواتير الكهرباء ، ألا يفقده هذا الثقة والاعتبار". 
واختتم "فرحات" تدوينته بالقول: "انتخابات تجري بالجرئم المستمرة.. الفوز فيها بلا معني ولا يعطي شرعية إن كان أمرها محل اهتمام أصلا".


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