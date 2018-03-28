» شاهد .. صور صادمة لرئيس البرلمان الإيطالي

أحمد عادل شعبان
نشرت صحفة "إيطاليا بالعربي" ، صورًا لرئيس البرلمان الإيطالي الجديد روبيرتو فيكو ، ذاهبًا إلى مقر عمله بالمواصلات العامة ، واصفة تلك الواقعة بـ"غير المسبوقة".
وقالت الصفحة تعليقا على الخبر: "في خطوة غير مسبوقة في تاريخ جمهورية إيطاليا .. الرئيس المنتخب هذا الأسبوع عن مجلس النواب الأيطالي ، السيد روبيرتو فيكو ، يستقل المواصلات العامة للوصول إلى مقر عمله في البرلمان ، متنازلاً عن الامتيازات الممنوحة لمنصبه مثل السيارة الخاصة و الحراسة ".
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