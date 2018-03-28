» شاهد .. صور صادمة لرئيس البرلمان الإيطالي

28 مارس 2018 - 06:41 ص

نشرت صحفة "إيطاليا بالعربي" ، صورًا لرئيس البرلمان الإيطالي الجديد روبيرتو فيكو ، ذاهبًا إلى مقر عمله بالمواصلات العامة ، واصفة تلك الواقعة بـ"غير المسبوقة".



وقالت الصفحة تعليقا على الخبر: "في خطوة غير مسبوقة في تاريخ جمهورية إيطاليا .. الرئيس المنتخب هذا الأسبوع عن مجلس النواب الأيطالي ، السيد روبيرتو فيكو ، يستقل المواصلات العامة للوصول إلى مقر عمله في البرلمان ، متنازلاً عن الامتيازات الممنوحة لمنصبه مثل السيارة الخاصة و الحراسة ".



